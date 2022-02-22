Подогрела слухи о беременности: Тодоренко в костюме оверсайз появилась на презентации Jimmy Choo

Телеведущая скрывает свою фигуру. Поклонники подозревают, что она ждет второго ребенка.

Регина Тодоренко предпочитает развиваться в разных сферах. Зрители полюбили ее, когда она стала вести шоу «Орел и решка». Но также Регина участвовала в украинской версии шоу «Фабрика звезд», а с недавних пор она старается попасть в кино.

Во всем артистку поддерживает муж Влад Топалов. У них подрастает сын Михаил. Но в последнее время появились слухи, что звезда сова беременна.

Сначала поклонники заметили, что Тодоренко поправилась. А недавно стартовали съемки нового сезона шоу «Маска». Она появляется в студии в нарядах, которые скрывают ее фигуру.

На днях даже в платье с корсетом телеведущая не утаила свои округлившиеся формы. А вот 21 февраля Регина отправилась на презентацию Jimmy Choo. Она вышла в свет в черном костюме оверсайз с очень большим жакетом.

«Из бабушки Регины я превратилась в Золушку. И приехала на красивую презентацию», — поделилась звезда.

Тодоренко даже станцевала на мероприятии. Однако поклонники снова посчитали, что она скрывает свое интересное положение. «Ну беременная же», «Красивая очень», «Наряд такой, что фигуру не видно», «Ой, Регина, ну зачем прячешь живот?», «Все уже догадались, не обманешь», «Жакет такой, что в нем утонуть можно», «Мне кажется, будет прибавление», — прокомментировали кадры пользователи Сети. Но сама телеведущая пока хранит молчание.

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