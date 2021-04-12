Бывший муж Джоли и Зендая: объявлены ведущие «Оскара»

Кинопремия «Оскар» — остается самой престижной наградой, за которую готовы бороться режиссеры и актеры со всего мира. А прошлом году из-за пандемии формат церемонии вручения наград был изменен. На сцене не было ведущих. Однако на этот раз все пройдет, как раньше.

Организаторы мероприятия обещают создать безопасность в условиях коронавируса. Более того, были объявлены ведущие церемонии вручения «Оскар 2021». Ими стали Бывший муж Анджелины Джоли Брэд Питт, а также молодая модель и актриса Зендая.

Более того, известные личности будут вручать премию. Среди них будут такие персоны, как Хоакин Феникс, Харрисон Форд, Риз Уизерспун, Лора Дерн, Рене Зеллвегер, Холли Берри и другие селебрити. Премия состоится в Лос-Анджелесе с 25 на 26 апреля. Организаторы обещают позаботиться о том, чтобы все присутствующие сделали своевременные ПЦР-тесты на коронавирус.

Церемония будет показана в 25 странах. Добавим, что в этом году лента Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» была выдвинута на престижную награду, но не попала в номинанты. а самую желанную статуэтку «Лучший фильм» претендуют «Отец», «Иуда и черный мессия», «Манк», «Минари», «Земля кочевников», «Девушка, подающая надежды», «Звук металла» и «Суд над чикагской семеркой».

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