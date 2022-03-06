Звезда «Эйфории» рассказал, как снимались постельные сцены в сериале

Исполнитель роли Нейта Джейкобса в популярном сериале HBO «Эйфория» Джейкоб Элорди ответил на вопросы о съемках киноленты. В том числе знаменитость раскрыл тайны постельных сцен.

Элорди пришел в гости на The Ellen Show. Артист побеседовал с телеведущей Эллен ДеДженерес о съемочном процессе сериала, который завоевал любовь многих подростков и более старшего поколения.

Телеведущая отметила большое количество постельных сцен у героя Джейкоба.

«Я играю мужественного спортсмена-мачо. А эти парни, как правило, ходят голыми довольно часто. Так что все в порядке», – оправдался перед телеведущей актер.

Исполнитель главной роли в «Эйфории» признался, что все постельные сцены проходили в комфортной остановке благодаря координатору интимных сцен — Аманде Блюменталь.

«Она мне как вторая мать. Она все время спрашивает: «Тебе удобно? Ты в порядке?», – объяснил Элорди.

«Команда была одной и той же с первого по второй сезон, так что это похоже на… это все равно что раздеваться перед своей семьей, понимаешь?», – рассказал артист в ток-шоу The Ellen Show.

Напомним, ранее о постельных сценах высказался актер Павел Деревянко.

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