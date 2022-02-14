11 лет вместе: Подольская в платье плиссе и жакете цвета «взбесившейся Барби» повеселилась с Пресняковым

Певица провела День всех влюбленных на съемках с мужем. Они не упустили возможности

Наталья Подольская является выпускницей «Фабрики звезд». Она уже давно выступает на публике. У нее в копилке есть несколько хитов. Порой певица выступает с Владимиром Пресняковым. Влюбленные счастливы в браке уже 11 лет.

Они во всем поддерживают друг друга. У них растут дети: семилетний сын Артемий, а также годовалый Иван. Несмотря на то, что наследники очень активные, пара вместе с ним регулярно путешествует.

Недавно супруги отдохнули на Мальдивах. Они делились кадрами с побережья и даже одевались в одном стиле. А вот на днях пара вернулась в Москву. Наталья теперь успевает не только заниматься домашними делами, но и ездить на съемки.

На очередных съемках она отметилась с мужем. В День всех влюбленных они смогли повеселиться. Подольская предстала в платье плиссе и жакете в тон.

Наряд цвета взбесившейся Барби дополняли туфли и сумочка. А вот Пресняков в джинсах и куртке из денима тоже похвастался монохромным аутфитом. Пара решила подурачиться. Они кидали друг в друга мишуру и блестящий дождик.

«Я тебя люблю Вова. И для этого признания мне не нужен особенный день, хотя хорошо, что у любви есть свой праздник. И каждый день я благодарю. И в списке благодарностей ты — первый», — написала звезда.

Поклонники осыпали пару комплиментами. Многие отметили, что супруги дополняют друг друга. «Обожаю смотреть ваши фотки! Такие искренние и настоящие», «Какая же вы красивая пара! Я прям восхищаюсь вами!», «Какие вы милые!», «Семья шикарная», «Какие классные», — прокомментировали пост подписчики.

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