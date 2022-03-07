«Стиль успешных женщин»: Михалкова вышла на променад в «пальто амазонки» и топе-пиджаке

Юлия Михалкова отметилась на променаде в ярком аутфите, примерив пальто классического кроя с леопардовым принтом и брючный костюм.

Изюминкой комплекта стал топ-пиджак, напоминающий обрезанный в плечах жакет по фигуре.

«Образ Юлии Михалковой как нельзя лучше отражает стиль успешных российских женщин из мегаполиса. Костюм показывает принадлежность к деловой среде, «пальто амазонки» демонстрирует силу.

Я бы добавила нотки женственности и оптимизма в образ в виде аксессуаров, поскольку хищный принт придает жесткости. В нынешних реалиях нам это необходимо. Я бы выбрала аксессуары розового цвета. Это цвет женственности и мягкости. И он хорошо сочетается с серыми и коричневыми оттенками», — прокомментировала Алсу Арна образ знаменитости для Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете теории моды, в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School, окончила множество профессиональных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила свою деятельность в Москве, где выбрала нишу благопристойной моды.

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