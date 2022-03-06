«Пора валить?»: почему Михалкова решила не уезжать из страны вслед за Виторганом и Собчак

За границу стали уезжать российские звезды, часть из них скрывает этот факт от публики, а часть утверждает, что это запланированный отпуск.

Например, в Латвию со своей семьей улетел Эммануил Виторган, Ксения Собчак с его внуком отправилась в Израиль, Анфиса Чехова – на Бали, Александр Васильев — во Францию.

Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова решила прокомментировать этот массовый отлет.

«Пора валить? С недоумением наблюдаю, как ряд деятелей шоу-бизнеса и микроселебы в связи с событиями последней недели уезжают из России. В моем окружении тоже есть люди, которые «сидят на чемоданах» и в порыве страстей говорят: «Пора валить». Я много ездила по миру. Иногда улетала из России надолго, на месяц-два. Хорошо понимаю и чувствую, как там живут. Так вот, на Западе вы можете стать успешным, красиво одеваться, широко улыбаться. И гамбургеры там вкуснее наших, да! Но, вы никогда, ни-ког-да не станете там своими. Вы всегда будете чужими – людьми второго сорта, которых в любой момент могут затравить и выставить на мороз без выходного пособия», — сказала Михалкова.

Артистка заметила, что в России мы всегда свои, и она остается здесь.

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