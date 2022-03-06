«Лучше плакать от смеха!»: лучезарная Михалкова сверкнула прелестями в банном халатике

Звезда показала, как ее гримируют к проектам.

Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась снимком для настроения в личном блоге.

Артистка запечатлелась в банном халатике во время грима, сверкнув прелестями фигуры. При этом лицо знаменитости было озарено лучезарной улыбкой.

«Если хочется плакать, то лучше плакать от смеха!» — подписала снимок Юлия Михалкова.

«Какая красивая улыбка», «Милая», «Юлечка — восхитительная прелесть», «Улыбка на миллион!», «Солнышко», «Очаровательная Юлечка», «Юля, вы нам всегда поднимаете настроение! Спасибо вам за красоту и оптимизм!»- восхитились люди в комментариях.

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