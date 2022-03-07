Пенсия – 10 тысяч: 71-летний Муромов пожаловался, что превратился в бомжа

Автор хита «Яблоки на снегу» в молодости мог позволить себе вообще не считать деньги.

Михаила Муромова люди постсоветского пространства хорошо знают по хитам «Яблоки на снегу» и «Странная женщина», вышедших в конце 80-х – начале 90-х годов.

Тогда женщины восхищались его внешностью и ходили по пятам, чтобы взять автограф. В месяц артист мог дать 60 концертов и не считал денег.

Теперь ситуация изменилась кардинально. Ему 71 год и творческий путь давно пройден, Муромов признался в программе «Звезды сошлись» на НТВ, что не живет, а выживает, ведь его пенсия составляет всего 10 тысяч рублей.

По словам певца, его лишили всех возможных надбавок, посчитав, что он получает авторские гонорары за свои песни от других исполнителей. Они действительно есть, но совершенно смехотворны.

«В месяц – две, три, четыре тысячи. Я нищий! Я бомж!» — возмутился Муромов.

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