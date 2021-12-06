«Да помолчи ты, Сашка! Сейчас по лбу тебе дам!»: Михаил Муромов едва не подрался с Шурой на шоу

Певец был недоволен, что на программе «Звезды сошлись» коллега его все время перебивал.

Певец Михаил Муромов едва не подрался с коллегой Шурой на программе «Звезды сошлись» на канале НТВ, где обсуждали певицу Марину Хлебникову.

«Два года назад мы ездили в большие гастроли по югу. Были на Кавказе, в Крыму. Она полностью и нормально работала. Правда, была худой», — сказал Муромов.

«У нее была страшная худоба. Волосы поредели», — начал говорить Шура. «Да помолчи ты, Сашка!» — воскликнул Муромов.

При этом Шура продолжил перебивать Муромова, вставляя реплики про Хлебникову.

«Да ты помолчишь или нет. Сейчас по лбу тебе дам!». Михаил Муромов

«Я тебе сейчас сам дам», — заметил недовольный Шура.

Напомним, что Марина Хлебникова получила серьезные ожоги после пожара в ее квартире. Сейчас она находится в больнице.

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