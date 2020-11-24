«Он не видел, куда стреляет»: Михаил Муромов впервые назвал имя убийцы Игоря Талькова

Как отметил музыкант, правду нигде и никогда ранее не писали.

Музыкант Михаил Муромов заявил, что его коллегу Игоря Талькова в 1991 году на концерте в Ленинграде убил друг певицы Азизы Игорь Малахов.

«Все время говорят, что виноват был концертный директор Талькова Шляфман. Но это не так. Стрелял-то Малахов, я это точно знаю. Причем Малахов не в Талькова целился. Он не видел, куда стреляет. Грохнул на выстрел, на шум». Михаил Муромов

Как отметил Муромов, который также был на выступлении в тот злополучный вечер, скандал в «Юбилейном» случился из-за очередности выхода на сцену. В итоге разбирательства переросли в откровенную драку. Первым выстрел произвел Тальков. У него при себе был газовый пистолет.

После этого Малахов вытащил настоящий пистолет и произвел выстрел в толпу. Так он и попал в Талькова. Шляфману же после концерта сказали уезжать в Израиль, так как он был главным подозреваемым, что тот и сделал. Этот человек уже почти 30 лет находится в федеральном розыске, сообщают «Известия».

Напомним, что Игоря Малахова задерживали вскоре после убийства Талькова, но вскоре отпустили на свободу. С него были сняты все обвинения.

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