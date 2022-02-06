«У нее сибирский акцент»: Поргина и мать Бузовой едва не сошлись врукопашную в студии «Звезды сошлись»

Мама певицы Ольги Бузовой Ирина Александровна в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ встала на защиту своей дочери. При этом она вступила в жаркий спор с актрисой Людмилой Поргиной.

«Меня не слова задевают в ее адрес, а когда оценку делают люди, которые не были на ее спектаклях», — заметила Ирина Александровна, вспоминая игру дочери на сцене.

«У вашей дочки неправильное произношение. Вы из какого города?» — спросила Поргина.

«Мы питерские», — ответила мать Бузовой.

«У нее какой-то сибирский акцент». Людмила Поргина

«А что – это плохо?», — заметила Ирина Александровна.

«Конечно, плохо. Надо заниматься сценической речью», — заметила вдова Николая Караченцова.

«Она не пришла на сцену и не сказала: «Берите меня». Ее режиссер Бояков позвал», — заявила мать Бузовой.

«Я не могу сказать, что он большой режиссер», — заметила Людмила Поргина.

Напомним, что Ольга Бузова играла в спектакле «Чудесный грузин» на сцене МХАТа имени Горького. После ухода из театра худрука Эдуарда Боякова постановку сняли с репертуара.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.