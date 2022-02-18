«Последовательность и спокойствие»: Дмитрий Шепелев дал совет по воспитанию детей

Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что не одобряет родителей, которые торопят своих детей.

Шепелев вспомнил свое детство. Маленького Дмитрия заставляли быстрее есть. Но от этого мальчику только становилось плохо. Будучи родителем, Шепелев замечает похожее отношение со стороны других взрослых.

«От этого у меня складывается устойчивое ощущение, что этим несчастным детям просто не дают права расслабиться, не оставляют возможность не спешить, существовать в своем темпе», — отметил телеведущий.

Сам Дмитрий старается не подгонять детей без надобности.

«Да, согласен, я тоже прошу своих не отвлекаться, собираться в школу или идти чистить зубы, тем самым помогаю им оставаться в режиме. Вы же знаете, дети — большие мастера уворачиваться от того, что необходимо сделать прямо сейчас, типа убрать за собой, сделать домашку. Они только телик включают без напоминания. Но вот чтобы подгонять без конца, нет, думаю, что это ошибка. Какая-то навязанная истерия, суетливость», — рассказала Шепелев в личном микроблоге.

«Я считаю, что гораздо лучше, когда родители транслируют последовательность и спокойствие. Мягкая сила эффективнее. Но никто из нас не идеален», — резюмировал Шепелев.

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