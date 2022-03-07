«С днем рождения, любовь моя!»: Прилучный проявил нежность, говоря о единственной дочке от Муцениеце

Еще 3 марта дочка Агаты Муцениеце и Павла Прилучного отметила день рождения. Малышке Мией исполнилось шесть лет. Однако вечеринку в честь своей любимой именинницы соведущая Дмитрия Нагиева в вокальном проекте «Голос. Дети» на Первом канале устроила чуть позже, отодвинув праздник на уикенд. Так, чтобы все маленькие гости и их мамы с папами смогли прийти на вечеринку. Не остался в стороне от торжества в честь дочурки и Прилучный. С Агатой они придумали праздник с аниматорами в стиле «ТикТок» и фастфудом.

Детям подносили разнообразное меню: наггетсы, картошка фри, сладкая вата, фрукты, пицца, блины. Именинница Мия облачилась в костюм принцессы — белое длинное платье со шлейфом. Особенно трогательно единственную дочку поздравил Павел. У актера также есть девятилетний сын Тимофей. Но именно к дочурке Мийе Прилучный питает отцовскую нежность.

«С днем рождения, любовь моя!» — подписал снимок с дочерью Мией Прилучный.

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