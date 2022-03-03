«Моя лохматая сладуська!»: Муцениеце устроила сюрприз дочке Прилучного в день рождения

Актриса с утра поздравила маленькую Мию с шестилетием. Вся квартира была украшена шарами в морской тематике.

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она не скрывает, что любит проводить время с родными. Уже два года актриса живет в столичной квартире с дочкой Мией и сыном Тимофеем.

После развода с Павлом Прилучным она ушла из дома с наследниками. Но в прошлом году артистка стала более тепло общаться с экс-мужем и даже виделась с ним во время отпуска в Дубае.

На днях Агата отметила свой день рождения. И вот 3 марта в ее доме снова настал праздник. Теперь шестилетие отмечает ее дочка. С самого утра именинницу ждал сюрприз. Она увидела комнату, которую украсили шариками в морской тематике. Малышка только проснулась, поэтому была в футболке и растрепанная. Она обрадовалась такому подарку.

«Моя лохматая сладуська! Как же это здорово, проснуться, открыть глазки, еще даже не успеть умыться и увидеть столько шариков! Сейчас кажется, что самое важное это быть рядышком с детками и как можно больше радовать их! Сегодня ты появилась на свет! И вот тебе уже 6! Как же быстро летит время! Я хочу чтоб ты всегда с утра была такая счастливая! Каждое утро! Чтоб никогда и никто не омрачал твоё счастье! Чтоб только мирное небо над головой! Я пишу и слёзы наворачиваются! Хочется чтоб все люди на планете любили друг друга! Малышка! Миюша! Ты принесла в мою жизнь столько нежности, столько любви, столько радости! Пускай тебе ярко светит солнышко, так же как оно светит сегодня на небе! И ангела хранителя рядышком!» — написала Муцениеце.

«Это цифра шесть. А это осьминожка! Какая красота!» — изумилась она.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что Мия растет копией мамы. К слову, Прилучный часто приходит в гости к наследникам. Не исключено, что в особенный день он приедет поздравить дочку.

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