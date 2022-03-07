«В нем будут располагаться дети-сироты»: нашелся желающий купить замок Пугачевой и Галкина в деревне Грязь

Продюсер Андрей Разин сделал предложение Максиму Галкину, который, по некоторым данным, уехал из России вместе с Аллой Пугачевой и детьми.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин на своей странице в Instagram разместил открытое обращение к телеведущему Максиму Галкину.

Разин узнал, что Галкин якобы намерен продать замок в деревне Грязь. В связи с этим продюсер сделал ему предложение, заявив о готовности приобрести недвижимость.

«Межрегиональная молодежная общественная организация «Творческий центр «Солнечный круг», президентом которой я являюсь, готова рассмотреть предложение Максима Галкина о продаже его загородного замка в деревне Грязь. В случае положительного решения в нем будут располагаться дети-сироты, которые занимаются IT-технологиями и социальными сетями. Поэтому это — мое открытое предложение Максиму на покупку его замка», — написал Андрей Разин.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми-близнецами Гарри и Лизой уехали из России. По некоторым данным, звездное семейство сейчас находится в Израиле.

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