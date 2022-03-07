«Что мне делать? А она: терпи»: Филипп Киркоров рассказал, как жаловался Алле Пугачевой

В минувшее воскресенье, 6 марта, в эфир НТВ вышел третий по счету выпуск нового сезона шоу «Маска».

Когда на сцену вышла Лошадь, Филипп Киркоров ударился в воспоминания о событиях 90-х годов прошлого века.

Дело в том, что судьи шоу «Маска» подозревают, что в костюме Лошади может находиться рок-певица Ольга Кормухина.

Филипп Киркоров тут же вспомнил, как подрался с вокалисткой в «Олимпийском». Он даже бегал жаловаться на Кормухину Алле Пугачевой.

«Она считала себя рокершей, а я – поп. И мы с ней даже дрались. Такая драка была – да. Причем, она меня била. Я бегал, жаловался Пугачевой, говорил: «Что мне делать?» А она: «Терпи». Я не думаю, что здесь Оля, хотя голос Кормухиной — самый зычный, сочный на нашей эстраде. Но драчку нашу с тобой, Оля, я тебе не забуду никогда!» — сказал Филипп Киркоров.

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