«Готовил коллекцию год, вкладывал душу»: Юдашкин прокомментировал свой «бан» в мире моды

Парижская неделя моды отстранила российского кутюрье от участия в показах.

Известный российский модельер Валентин Юдашкин впервые прокомментировал свое отстранение от участия в показах Парижской недели моды.

«Из Федерации Высокой моды поступил звонок представителю бренда в Париже, где было сказано, что Президент Федерации, Ральф Толедано, вынужден отменить показ Валентина Юдашкина в связи с большим давлением и негативными комментариями со стороны украинских СМИ в сторону Федерации моды. Дом моды Валентина Юдашкина готовил новую коллекцию целый год, вкладывая силы и душу в каждый новый образ», — с грустью написал модельер в личном блоге.

Чтобы хоть как-то показать свою работу публике Валентин Юдашкин принял решение транслировать показ онлайн. Дефиле состоится в Международный женский день – 8 марта в 13.30 по Москве на YouTube-канале бренда Valentin Yudashkin, а также в социальных сетях российской марки.

Валентин Юдашкин сказал, что будет рад показать россиянам свою работу.

К слову, ранее историк моды Александр Васильев предрек великое будущее российской моде. Она получит новый виток развития после санкций, уверен фэшн-эксперт.

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