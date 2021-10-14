«Благодарю за крепкую дружбу»: Николай Басков поздравил Валентина Юдашкина

Натуральный блондин российской эстрады Николай Басков оставил трогательные строки под последним постом в личном микроблоге. Таким способом артист поздравил с днем рождения Валентина Юдашкина.

Басков показал, как долго он дружит и сотрудничает с известным российским дизайнером Юдашкиным.

Молодые Басков и Юдашкин позировали в ярких костюмах. Валентин Абрамович отдал предпочтение насыщенному фиолетовому оттенку пиджака и рубашки. А Николай Басков обнял друга в золотистом пиджаке и белой рубашке.

«Дорогой Валентин! От всего сердца поздравляю тебя с днем рождения! Желаю здоровья, радости, творческой феерии! Горжусь, что такой выдающийся человек, художник воплотил в моем творчестве множество ярких образов! Благодарю за нашу крепкую, многолетнюю дружбу», – обратился к другу Николай Басков.

Напомним, ранее именинника поздравила его любимая жена Марина. Юдашкина обратилась с нежными словами к избраннику в его день рождения. Дизайнер призналась, что ее муж для нее самый лучший. Также Марина Юдашкина показала совместный снимок с 58-летним модельером.

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