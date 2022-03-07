Юдашкина отстранили от участия в Неделе высокой моды в Париже

Дизайнер пока не прокомментировал новость.

Парижская неделя моды в этом году пройдет без участия работ российского дизайнера Валентина Юдашкина. Французские организаторы таким образом решили смешать творчество и политику.

Сам Юдашкин пока никак не прокомментировал сие событие. Однако и без этого ясно, что русскоязычное население стало испытывать в последние дни давление со стороны западного мира.

Напомним, в ближайшее время российская оперная певица Анна Нетребко не выступит в театре La Scala, а Баварская государственная опера разорвала с ней отношения.

В список «отмененных» также попали Валерий Гергиев и Денис Мацуев.

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