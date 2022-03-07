«Будет в самом самостийном развитии!»: Васильев предрек великое будущее отечественной моде

Сейчас многие женщины, следящие за трендами, не совсем понимают, как они будут одеваться дальше.

Европейские санкции и уход с рынка крупнейших брендов одежды и аксессуаров немало обеспокоил российских модниц.

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Однако повода для грусти нет, в ближайшее время нашу страну ждет новое будущее — взлет популярности отечественных модельеров и создание собственного русского направления в фэшн-индустрии. Об этом рассказал историк моды Александр Васильев на YouTube-канале «Неизвестный Париж с Игорем Франком».

«Русская мода не только вернется, она только и будет. Русский стиль сейчас будет в самом самостийном развитии, потому что у нас не будет других возможностей! Мы не будем больше одеваться в итальянское, французское, американское.

Помните импортозамещение? Когда мы сами стали варить сыр, делать вино, шоколад. Многое получилось! Я с удовольствием ем русский сыр, мясо. Мы будем этого добиваться и в мире моды. Будут отечественные колготки, белье, помада, дезодоранты», — рассудил Александр Васильев.

При этом моды на хохлому и прочие признаки русского традиционного стиля не будет, считает Александр Васильев. Отечественному потребителю они не интересны, поскольку привычны.

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