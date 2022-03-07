«Хорошо, что ее убрали»: поклонники шоу «Маска» рады разоблачению Павлина

В минувшее воскресенье популярный проект канала НТВ покинул еще один участник.

В воскресенье, 7 марта, НТВ показал третий выпуск шоу «Маска». В финале программы был разоблачен второй участник проекта.

Им стал Павлин. Под красивым опереньем птицы скрывалась экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева.

Поклонники шоу «Маска» горячо обсуждают это разоблачение. Многие считают, что выбор, который сделал Филипп Киркоров, был правильным.

«Такую красивую маску вскрыли», «Совсем не интересная, хорошо, что убрали ее», «На самом деле, Павлин вчера был слабее всех», «Про Павлина — в шоке! Не думала, что там эта персона», «Рада, что убрали Павлина, мой фаворит Козерог, какой он крутой все-таки», — высказались в Сети.

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