«Китайцы шарахаются от нас как от чумных»: Дмитрий Губерниев рассказал о ситуации на Олимпиаде

Комментатор Дмитрий Губерниев по видеосвязи из Пекина со студией программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» рассказал о ситуации с коронавирусом на Олимпиаде.

«Мы для китайцев самый, что ни на есть рассадник ковида. Как только к нам подходит близко кто-то в ресторане, то они начинают шарахаться от нас как от чумных. Появляется молодой человек или девушка и начинают бесконечно опрыскивать». Дмитрий Губерниев

Как отметил Губерниев, у них еще не такие драконовские меры, как в Пекине. Они живут в двухстах километрах от столицы в горах. «У нас есть возможность заниматься спортом. Хожу по утрам с палками. Мне делают замечание, если я без маски. Но я говорю, что один гуляю на воздухе. Все это превращается в паранойю. Шведская журналистка вот бегает в маске, пыхтит. Говорит, что китайцы за ней следят. В общем, ты здесь должен быть аккуратней», — заявил Дмитрий Губерниев.

Напомним, что Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. У сборной России на играх пока две золотые награды.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.