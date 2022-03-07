«Провал и позор принципов спорта»: после возвращения паралимпийцев в Россию, Навка не сдержала эмоций

Международный паралимпийский комитет отстранил спортсменов из сборных России и Беларуси с Игр-2022 в Пекине. 6 марта наши ребята вернулись домой.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка не на словах знает, что такое для спортсмена Олипмиада, и как им важно если не победить, то хотя бы дойти до финала. Здесь все старания паралимпийцев просто свели к нулю.

«Назвать такое решение международных спортивных организаций, кроме как провалом и позором принципов спорта, я не могу. Наши спортсмены паралимпийцы — одни из самых сильнейших спортсменов мира, которые 8 лет ждали участия в этих играх! Нашим великим, легендарным и сильнейшим не дали показать себя, отняли шанс и славу, просто потому что некоторые организации забыли, что спорт вне политики!» — написала Татьяна Навка в личном блоге.

Фигуристка сказала, что ей безумно жаль спортсменов с чисто человеческой точки зрения, поскольку это ужасно несправедливо. Однако она убеждена, что ребята смогут все преодолеть и доказать миру, что они великие спортсмены.

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