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Навка отреагировала на слова Авербуха, включившего ее в число лучших на «Ледниковом периоде»

Как отметила фигуристка, проект она всегда вспоминает с теплотой.

Навка отреагировала на слова Авербуха, включившего ее в число лучших на «Ледниковом периоде»
Татьяна Навка. Фото: Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в беседе с Teleprogramma.pro отреагировала на слова хореографа Ильи Авербуха.

Илья Авербух
Илья Авербух. Фото: Globallookpress.com

Он выключил ее и актера Марата Башарова в число лучших трех пар за всю историю шоу «Ледниковый период», которое много лет с успехом идет на Первом канале.

«Я «Ледниковый период» вспоминаю с теплотой. Это прекрасный, добрый, невероятно творческий проект. Он дарил нашим зрителям, стране, да и всем в мире, кто смотрел Первый канал, ассоциацию с добром, с любовью, с творчеством. С тем, что можно все преодолеть».

Татьяна Навка

Ранее Илья Авербух озвучил лучшие, на его взгляд, пары на «Ледниковом периоде» за всю историю. Это следующие дуэты: Татьяна Навка и Марат Башаров, Чулпан Хаматова и Роман Костомаров, Екатерина Гордеева и Егор Бероев.

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Илья АвербухМарат БашаровПервый каналТатьяна НавкаШоу "Ледниковый период"