«Спорт – единственная опора»: Олег Газманов заступился за российских паралимпийцев

Исполнитель Олег Газманов в Прощеное воскресенье порассуждал о ненависти в мире. Особенно жалко знаменитости паралимпийцев, которые пострадали из-за злобы.

Газманов не понимает, как можно было не допустить российских паралимпийцев до соревнований. Исполнитель убежден, то спорт для людей с ограниченными возможностями является чуть ли не единственной радостью в жизни. Однако российских паралимпийцев лишили этой радости в 2022 году.

Олег Газманов поддержал паралимпийцев из России и поздравил всех с Прощеным воскресеньем.

«Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Меня здесь давно не было в связи с атакой на мои соцсети и телефон. Сегодня еду в Шереметьево встретить и поддержать наших паралимпийцев. У нас на Олимпиаде отняли флаг гимн и теперь ударили по людям, для которых спорт – единственная опора и стимул выжить. Вокруг нас множится злоба и ненависть. История повторяется. Нужно быть вместе, чтобы выстоять! Всех с Прощенным воскресеньем! Мира и добра», – написал в своем микроблоге Газманов.

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