«Это нарушение прав человека!»: Анна Калашникова поддержала паралимпийцев

Артистка не верит, что людям с ограниченными возможностями не дали выступить на соревнованиях.

Исполнительница Анна Калашникова возмутилась, узнав о несправедливости в отношении паралимпийцев из России. Свое мнение по этому поводу знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram.

Анна отметила, что те, кто кричит о толерантности, сам забывает об уважении к чужому труду.

«Сборную России выгнали с Паралимпиады. Смотрю новости и не могу поверить своим глазам. Вот вам и толерантная Европа. Это нарушение прав человека! Как горько наблюдать за международным спортивным сообществом, которое нанесло подлый удар по людям с ограниченными возможностями. Ребята ведь годами готовились к выходу на старт», – заявила Калашникова.

Певица добавила, что хочет пожелать терпения и сил российским спортсменам в сложившейся ситуации:

«О какой толерантности может вообще идти речь, когда на глазах у всего мира людей с особенностями лишают их единственной отдушины? За что? Отстранение от Игр – большая травма для паралимпийцев. В первую очередь психологическая. Ребята прилетели туда, были готовы к победам, а их как котят вышвырнули с Паралимпиады. Более жуткой страницы в истории мирового спорта еще не было. Держитесь, ребята! Вы уже победители, гордимся Вами».

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