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«Сами знаете, что в мире»: улетевший в Париж Васильев рассказал, будет ли выходить «Модный приговор»

Ведущий проекта имеет недвижимость во Франции.

«Сами знаете, что в мире»: улетевший в Париж Васильев рассказал, будет ли выходить «Модный приговор»
Александр Васильев. Фото: Globallookpress.com

Ведущий «Модного приговора» на Первом канале Александр Васильев улетел из России во Францию, в Париже у него имеется квартира, в ней он и живет.

Александр Васильев.
Александр Васильев. Фото: Globallookpress.com

Обеспокоенные поклонники на YouTube-канале «Неизвестный Париж с Игорем Франком» спросили историка моды, почему не выходит «Модный приговор» и будут ли показывать шоу вообще.

«Модный приговор» не снят с эфира, он будет выходить. У нас очень много отснятого материала. Сами знаете, что происходит в мире, поэтому они временно не транслируются, но на следующей неделе обещают начать», — прокомментировал Александр Васильев.

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Александр ВасильевВасильев новостиМодный приговорновости шоу-бизнеса