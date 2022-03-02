Ужин в Париже: Васильев показал, как веселился с Зайцевым в 90-е годы

Историк моды Александр Васильев в 2009 году сменил Вячеслава Зайцева в качестве ведущего на шоу «Модный приговор» (Первый канал). Однако знакомы они очень давно и много лет дружат.

В личном блоге Васильев тепло поздравил Зайцева с 84-летием и обнародовал архивное фото с кутюрье, где запечатлел веселые посиделки во Франции с ним несколько десятилетий назад.

«Сегодня день рождения Вячеслава Зайцева, мэтра мировой моды! Здоровья и счастья ему, восхищен творчеством! На первой фотографии — ужин у меня дома в Париже в 1990-е годы», — подписал снимок Александр Васильев.

Ранее к Вячеславу Зайцеву с трогательными поздравительными словами обратилась Татьяна Михалкова, которая была у модельера любимой манекенщицей.

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