«Дико загрязняет атмосферу»: кому Васильев не советует вещи из экокожи

Александр Васильев на своем проекте YouTube Formulamodis порассуждал о материалах с приставкой «эко». Историк моды считает, что несмотря на популярность они имеют свои недостатки.
Например, экокожа сейчас в моде, но она не так безвредна для экологии, как многие полагают.
«Экокожа — это тренд, но и он дико загрязняет мировую среду. Мы еще не знаем, сколько будет разлагаться в земле экокожа, какие выхлопы газов от производства этого нового материала. Все это еще под большим вопросом. В любом случае, человек – этот тот, кто больше всего засоряет нашу планету», — сказал Васильев.
Он рекомендовал экокожу и экомех тем, кто очень любит животных и по этическим соображениям не может носить их производные, а также тем, кто живет в тепле. Ведь в мороз и искусственный мех, и искусственная кожа ведут себя плохо – встают колом и очень плохо сохраняют тепло.
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