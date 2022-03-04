«Дико загрязняет атмосферу»: кому Васильев не советует вещи из экокожи

На самом деле этот материал не так практичен и полезен для атмосферы, считает Александр Васильев.

Александр Васильев на своем проекте YouTube Formulamodis порассуждал о материалах с приставкой «эко». Историк моды считает, что несмотря на популярность они имеют свои недостатки.

Например, экокожа сейчас в моде, но она не так безвредна для экологии, как многие полагают.

«Экокожа — это тренд, но и он дико загрязняет мировую среду. Мы еще не знаем, сколько будет разлагаться в земле экокожа, какие выхлопы газов от производства этого нового материала. Все это еще под большим вопросом. В любом случае, человек – этот тот, кто больше всего засоряет нашу планету», — сказал Васильев.

Он рекомендовал экокожу и экомех тем, кто очень любит животных и по этическим соображениям не может носить их производные, а также тем, кто живет в тепле. Ведь в мороз и искусственный мех, и искусственная кожа ведут себя плохо – встают колом и очень плохо сохраняют тепло.

больше по теме Улетевший в Париж Васильев посоветовал покупать пушнину Александр Васильев поддерживает тренды, но и заботится об окружающей среде.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.