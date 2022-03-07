«Лучше быть повешенным за верность, чем за предательство»: Михалков дал совет «сомневающимся»

Как отметил режиссер, эту мысль ему сказал «один умный человек».

Режиссер Никита Михалков в экстренном выпуске «Бесогон ТВ» дал совет всем, как он выразился, сомневающимся в сложившейся ситуации.

«Сомневающимся я хочу подарить одну мысль, сказанную мне одним умным человеком. Послушайте: лучше быть повешенным за верность, чем за предательство». Никита Михалков

В заключении своей программы Никита Михалков заявил, что всем россиянам надо посмотреть в глаза пленным солдатам ВСУ. «Их привели на «Аллею ангелов» в Донбассе, где похоронены убитые ими дети. А нашим ребятам могу сказать одно: «Где вы бы не были — вы защищаете свою родину», — заметил Никита Михалков.

Напомним, что Никита Михалков выпустил экстренный выпуск программы «Бесогон ТВ». На Украине он объявлен в розыск прокуратурой страны.

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