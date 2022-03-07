«Езжайте туда»: Никита Михалков ответил всем звездам, кто «рыдает» вокруг событий на Украине

По словам режиссера, кто недоволен – могут покинуть страну.

Режиссер Никита Михалков в экстренном выпуске «Бесогон ТВ» ответил всем звездам шоу-бизнеса, кто рыдает сегодня вокруг событий на Украине.

«Коллегам моим, которые рыдают по поводу событий на Украине, я хочу сказать: «Ребята, а что вы тут делаете? Езжайте туда, где справедливость, где правда. Где, на ваш взгляд, настоящие. Езжайте туда». Никита Михалков

По словам режиссера, он понимает, почему никто не уезжает. «Почему вы не едете? А потому что там вы тратите деньги, а здесь вы их зарабатываете. И платит вам, как правило, государство», — заявил Никита Михалков.

Напомним, что Никита Михалков выпустил экстренный выпуск программы «Бесогон ТВ». На Украине он объявлен в розыск прокуратурой страны.

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