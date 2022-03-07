«Езжайте туда»: Никита Михалков ответил всем звездам, кто «рыдает» вокруг событий на Украине

Режиссер Никита Михалков в экстренном выпуске «Бесогон ТВ» ответил всем звездам шоу-бизнеса, кто рыдает сегодня вокруг событий на Украине.
«Коллегам моим, которые рыдают по поводу событий на Украине, я хочу сказать: «Ребята, а что вы тут делаете? Езжайте туда, где справедливость, где правда. Где, на ваш взгляд, настоящие. Езжайте туда».
По словам режиссера, он понимает, почему никто не уезжает. «Почему вы не едете? А потому что там вы тратите деньги, а здесь вы их зарабатываете. И платит вам, как правило, государство», — заявил Никита Михалков.
Напомним, что Никита Михалков выпустил экстренный выпуск программы «Бесогон ТВ». На Украине он объявлен в розыск прокуратурой страны.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.