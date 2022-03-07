Брауни с грецкими орехами: видеорецепт
Видео
Смешные коты-скейтбордисты
Видео

«Езжайте туда»: Никита Михалков ответил всем звездам, кто «рыдает» вокруг событий на Украине

По словам режиссера, кто недоволен – могут покинуть страну.

«Езжайте туда»: Никита Михалков ответил всем звездам, кто «рыдает» вокруг событий на Украине
Никита Михалков. Фото: Globallookpress.com

Режиссер Никита Михалков в экстренном выпуске «Бесогон ТВ» ответил всем звездам шоу-бизнеса, кто рыдает сегодня вокруг событий на Украине.

Никита Михалков
Никита Михалков. Фото: Globallookpress.com

«Коллегам моим, которые рыдают по поводу событий на Украине, я хочу сказать: «Ребята, а что вы тут делаете? Езжайте туда, где справедливость, где правда. Где, на ваш взгляд, настоящие. Езжайте туда».

Никита Михалков

По словам режиссера, он понимает, почему никто не уезжает. «Почему вы не едете? А потому что там вы тратите деньги, а здесь вы их зарабатываете. И платит вам, как правило, государство», — заявил Никита Михалков.

Напомним, что Никита Михалков выпустил экстренный выпуск программы «Бесогон ТВ». На Украине он объявлен в розыск прокуратурой страны.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Никита МихалковНикита Михалков последние новостиНовости googleПрограмма "Бесогон ТВ"Украина