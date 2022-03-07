Михалков заявил, что Собчак и подобные работают на правительство США, Евросоюза и Великобритании

По словам режиссера, надо всем вспомнить слова его коллеги Сергея Бодрова – младшего.

Режиссер Никита Михалков в экстренном выпуске «Бесогон ТВ» осудил светскую львицу Ксению Собчак.

«Как можно объяснить пост госпожи Собчак, где она поддержала призыв финансиста Андрея Мовчана к западным странам, чтобы санкции не применялись к нашей оппозиции. Хочется присоединиться к Мовчану по этому поводу. Санкции против ватников, против простых людей, против космической промышленности, спортсменов — эти санкции, Бог с ними, но нас не трогайте. Нас, кто здесь живет и зарабатывает. Там тратит деньги и работает на вас, уважаемое правительство Соединенных Штатов, Евросоюза и Великобритании». Никита Михалков

Как отметил Никита Михалков, он не может не напомнить фразу, которую все знают и уже слышали. «Хочу напомнить фразу культового режиссера Сергея Бодрова – младшего: «Во время конфликта нельзя говорить плохо о своих, никогда. Даже если твоя страна, может быть, в чем-то не права. Мне кажется, это такой простой принцип. Он очень старый, примитивный, но это так», — заметил режиссер.

Напомним, что Никита Михалков выпустил экстренный выпуск программы «Бесогон ТВ». На Украине он объявлен в розыск прокуратурой страны.

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