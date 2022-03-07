«Там тратите деньги, а здесь зарабатываете»: что сказал Михалков о звездах-«рыдателях» на фоне ситуации с Украиной

Режиссер искренне недоумевает, почему все «стонущие» не бросились паковать чемоданы и не поехали на Украину.

Никита Михалков в свежем выпуске «Бесогон ТВ» отреагировал на слова псевдопатриотов и «стенания» звезд-«рыдателей», которые то и дело «вылезают» из всех щелей, делясь своим «ценным» мнением о ситуации на Украине. Режиссер искренне недоумевает, почему все «безутешные» и «стонущие» знаменитости не бросились в таком случае паковать свои чемоданы и не поехали на Украину или куда-то еще, где им якобы было бы лучше — жили бы там и трудились. Никита Сергеевич подметил, что несмотря на свои «изливания», псевдопатриоты уезжать не собираются.

«Почему вы не едете? А потому что там вы тратите деньги, а здесь вы их зарабатываете», — отметил Михалков, дав отпор звездным коллегам, которые «рыдают» и «стенают» на фоне спецоперации.

Как считает режиссер, все желающие могли бы поехать на Украину, если их так прельщает псевдосправедливость и пустые речи ни о чем. Также Никита Сергеевич критически высказался о нынешнем украинском лидере Владимире Зеленском. Режиссер задался вопросом, почему народ в свое время выбрал именно этого кандидата в президенты. Видимо, они возлагали на экс-артиста какие-то надежды. Вот только сбылись ли они, раздумывал Михалков.

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