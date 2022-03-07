Было – стало: как выглядели в начале карьеры ведущие «Давай поженимся!» Роза Сябитова и Лариса Гузеева

Ведущие программы Первого канала «Давай поженимся!» Роза Сябитова и Лариса Гузеева – дамы опытные и зрелые.

Но такими они были не всегда. Обе теледивы периодически напоминают своим поклонникам, как выглядели в молодости.

Своего возраста, кстати, ни Роза Сябитова, ни Лариса Гузеева не скрывают и не стесняются.

«Не стареет тот, кто не живет. Благодарю судьбу за все», — так для себя формулирует сегодня Лариса Гузеева, которой в мае исполнится 63 года.

Красавицей она была и в 25 лет, как на этом фото, и остается ею и сейчас.

Сваха и соведущая Ларисы Гузеевой Роза Сябитова 10 февраля этого года отметила свое 60-летие. На снимке, который звезда показала после юбилея, она предстала в 33-летнем возрасте. В тот момент Роза Сябитова переживала сложный период, после которого ее жизнь круто изменилась.

«От инфаркта умирает муж, криминальные структуры отбирают бизнес, друзья и знакомые, которых совсем недавно было хоть пруд пруди, исчезают, подобно пене на морском берегу. Как жить дальше? Сможет ли она прокормить и воспитать детей без поддержки? Искать мужчину? Или не стоит? Сможет ли она опять полюбить, быть счастливой? Вопросы, вопросы, и ни одного ответа…» — написала о своей жизни в тот период Роза Сябитова.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.