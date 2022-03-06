«Это навсегда»: Гузеева и Сябитова воззвали к людям с покаянными словами

Ведущие «Давай поженимся!» признались, что им есть за что просить прощения.

В Прощеное воскресенье 6 марта многие российские звезды обратились к своим поклонникам с покаянными словами.

Ксения Алферова также объяснила, что это за день и почему он нужен перед Великим постом.

Алена Хмельницкая решила соблюдать 40 дней поста и попросила народ прощения за свою трусость.

Ведущие шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева и Роза Сябитова тоже не смогли пройти мимо этого праздника и написали покаянные слова в своих блогах.

«Какое счастье, что есть такой день — Прощеное воскресенье. Я обижала. Меня обижали. Такая жизнь. Есть несколько случаев, за которые мне особенно стыдно: в каком-то безумном ажиотаже, какой-то идиотской экзальтации, я могла наотмашь. Я все помню. Мне очень стыдно. Это со мной навсегда. Сегодня я прошу простить меня всех, кого вольно или невольно обидела. Простите», — сказала Лариса Гузеева.

«У каждого народа есть свои традиции, которые неукоснительно соблюдались. И хотя в наши дни к Масленице отношение немного другое, но многие люди стараются чтить традиции своих предков. Я присоединяюсь к этим традициям. Простите меня. Бог простит, и я прощаю. Мира и счастья нам всем!» — отметилась Роза Сябитова.

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