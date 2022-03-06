«Было немного за тридцать»: Роза Сябитова показала архивный снимок и рассказала грустную историю своей жизни

Одна из главных свах российского телевидения Роза Сябитова разместила в личном микроблоге фотографию из семейного альбома. Этот снимок натолкнул знаменитость на воспоминания о трудных временах в ее жизни.

Розе Сябитовой было чуть за 30, когда она осталась без мужа.

«Молодая женщина, которой было немного за тридцать, сидела на маленькой кухоньке и смотрела в окно. Рядом, за стеной, спали ее дети. За окном на ночную Москву тихо падал снег. «Завтра Новый год», — с тоской подумала она, и сердце защемило от одиночества. Вот уже год, как она одна. Время текло сквозь пальцы впустую, без радостей, без смысла, без надежды. Совсем недавно все было по-другому. Муж, устроенный быт, налаженный бизнес, успех и всеобщее внимание. Все рассыпалось в одно мгновение, как карточный домик. Правду говорят: пришла беда — отворяй ворота», – начала свою историю Сябитова.

Сябитова добавила, что буквально заново училась жить. Потому что ее с детства готовили быть только примерной женой. А сама телеведущая не думала, что лишится счастья в считанное мгновение.

«Это моя история жизни в трудные времена, я вам ее расскажу. Я знаю, что она поможет вам найти силы в это непокойное время, и подарит надежду, что все будет хорошо», – резюмировала Роза Сабитова.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.