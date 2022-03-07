Никита Михалков вышел на связь с поклонниками, сняв экстренный выпуск «Бесогон ТВ»

Режиссер Никита Михалков вышел на связь со своими подписчиками, сняв экстренный выпуск своей известной программы «Бесогон ТВ». В новой программе он рассказал, что творилось на Украине, начиная с 2014 года.

«Президента Украины Виктора Януковича должны были убить. Если бы не наши спецслужбы, они бы это сделали. Его перевезли в Россию. Я не буду подробно останавливаться, как жила Украина при Петре Порошенко. Его рейтинг был семь процентов». Никита Михалков

По словам Никиты Михалкова, многие жители Украины еще в 1991 году были против отделения страны от России. «В 1991 году на Украине стали вызываться в комиссариаты люди призывного возраста. Они должны были подписать документ. В случае необходимости воевать против России. В итоге с годами выросло целое поколение украинцев, ненавидящих Россию, — заявил Никита Михалков.

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Напомним, что Никита Михалков на какое-то время пропадал с повестки. Пользователи стали переживать о его здоровье.

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