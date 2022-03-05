Олега Газманова вслед за Никитой Михалковым заочно арестовал украинский суд

Певца подозревают в посягательстве на целостность Украины.

Олег Газманов в прошлом году отметил 70-летие. Он является народным артистом Российской Федерации.

В субботу, 5 марта, стало известно, украинский суд заочно арестовал Газманова по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом рассказала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Она обратилась к артисту в соцсети.

«Украинский суд согласился с ходатайством украинских прокуроров и позволил им арестовать вас с целью доставки на территорию Украины для избрания меры пресечения», — написала Венедиктова.

Она также добавила, что украинские прокуроры также инициируют процедуру объявления Газманова в международный розыск, сообщает ТАСС.

Добавим, что накануне в такой же ситуации оказался Никита Михалков. Его заочно арестовал украинский суд под тем же предлогом.

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