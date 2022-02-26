Утомленная солнцем: Надежда Михалкова вынесла сор из избы

Бывает, кто-то рождается с серебряной ложечкой во рту. Эка невидаль: сестрам Михалковым выдали не ложечки — целые половники. Мы можем только догадываться, каково это — быть дочерьми оскароносного режиссера, еще при жизни признанного классиком мирового кинематографа.

Пожалуй, дегтя в этой бочке судьбы ровно столько, сколько и меда. Мир кино близок и понятен тебе с младенчества, естественным путем появляется желание найти себя именно в нем. Но твоя фамилия становится сизифовым камнем, намертво припечатывая после каждой попытки: «Нет, до папы ей далеко».

Анна оказалась удачливее: она много и успешно снимается, а после сериала «Обычная женщина» прочно обосновалась в когорте самых ярких актрис своего поколения. У младшей, Надежды, ролей меньше, и они, скажем так, другого уровня. И именно Надежда пробует себя как режиссер, выдерживая еще более жестокие сравнения с отцом.

После незамеченной короткометражки и недоснятого полного метра она выпустила полноценный сериал «Номинация» (посмотреть можно в онлайн-кинотеатре Okko), к которому приложила руку и как соавтор сценария. Мало того, это сериал о том, как устроены российское кино и люди в нем. Нарыв, мучивший кинопринцессу годами, наконец взорвался.

Надежда Михалкова заявила о себе как о полноценной творческой единице — теперь уже на позиции режиссера. И рассказала об обратной, скрытой от зрителя стороне кино.

Жили-были две сестры

Главные роли в «Номинации» сыграли сама Надежда и ее сестра Анна. По сюжету истории их героини… дочери знаменитого кинорежиссера Истомина — Вера и Татьяна. Правда, в сериале Истомина уже 15 лет как нет.

Старшая, Татьяна, снимается дни и ночи напролет: и в мелодраме про императрицу, и в детективе средней руки, и в самых паршивых рекламных роликах. Нет у нее только ролей, за которые было бы не стыдно.

Татьяне хочется авторского кино, поездок по фестивалям. А приходится прятать отвращение, произнося плохо написанный текст и стараясь на время забыть про измены мужа. У реальной Анны Михалковой все, слава богу, не так — качественных ролей у нее в избытке. В «Номинации» она играет собирательный образ актрисы, имя которой на слуху, но так же быстро ее забудут, стоит ей исчезнуть с экранов.

Вера — младшая сестра Татьяны. Она менее удачливая актриса, которую внезапно приглашают в большой голливудский проект. На радостях она дает интервью YouTube-каналу, где говорит все что думает о российском кино: «За копейки делают халтуру», «Если ты талантлив, но не свой, хрен куда пробьешься», «Они не смотрят то, что сами снимают».

Вряд ли в этом монологе Надежда в буквальном смысле выражала свои собственные мысли, но, без сомнения, посыл героини ей понятен.

Голливуд срывается, а Веру из-за этого интервью никуда не берут — кому нужна такая болтушка психическая. В отчаянии она напивается, появляется в таком виде на публике, где обвиняет в лицемерии успешного молодого режиссера — снял два фильма, а уже выпендривается; в общем, окончательно губит свою репутацию.

Ничего такого в жизни самой Надежды не было, но потенциально могло быть. Нереализованные творческие амбиции грызут вообще каждого, даже самого успешного актера. А многих просто ломают навсегда. Мысли о том, что ты мог бы, но тебе не дали попробовать, рано или поздно уступают другим — что не дали, потому что ты не можешь, что ты посредственность.

Если бы актриса Надежда Михалкова в реальности напивалась и выдавала злые монологи, как ее Вера, это было бы понятно — зависимая и неблагодарная профессия актера в целом способствует, чтобы крыша ехала медленно, но верно. Вспомните, что случилось недавно с Валерием Николаевым — талантливый, но в последнее время не слишком успешный актер в самом деле оказался в психушке. А он даже не сын знаменитого режиссера! Так что нервам Надежды можно только позавидовать.

У Веры и Татьяны есть мать, Агафья Александровна — вдова того самого почившего режиссера Истомина. Теперь она глава кинофонда имени своего мужа. Фонд проворовался — нужно снять хоть какое-то кино, чтобы подчистить документы, и вдова поручает это неприкаянной дочери Вере. А та достает с пыльной полки забытый сценарий отца… Вокруг съемок этого фильма и развивается все остальное действие «Номинации».

Сатира про своих и святая любовь

Прямые параллели из дальнейшего развития сюжета в реальность проводить не стоит — Агафья Александровна, которую сыграла Людмила Максакова, это, конечно, вовсе не образ настоящей матери сестер Михалковых. В сериале властная старуха живет в богатом поместье, она привыкла бюджетные деньги, выделяемые на фонд, считать своими, а ее младшая приемная дочь носит скромный браслетик за $8 тысяч.

Демонстрируя атмосферу, в которой обитает Агафья Александровна, режиссер Надежда Михалкова становится сатириком — она натурально выносит сор из собирательной избы элиты российского кинематографа. В этом мире часто обдумывают высокие сюжеты о народе и его чаяниях, чтобы отразить это в кино, но на стены вешать привыкли только подлинники.

Впрочем, кинолюд попроще там тоже тот еще. В «Номинации» показывают продюсеров, актеров и т. п., которые часто не вызывают симпатий. Богатый спонсор притащил бездарную актрису-любовницу — и надо дать ей роль, куда деваться. Все эти мерзкие подробности русского киномира сценаристы «Номинации» вряд ли придумали, а вспомнили и записали.

Но есть что-то, что в конечном итоге искупает все их грехи, вознаграждает за страдания и вызывает восхищение с этой стороны экрана. Слепая, беззаветная, неистребимая, непроговариваемая любовь к кино, которую для «Номинации» точно не пришлось придумывать. Вера в сериале продает квартиру, чтобы закончить на эти деньги съемки. Это жертва, да, — ей приходится ночевать в машине, но будничная. А как иначе? Даже монструозная Агафья Александровна, снимаясь наверняка в последнем своем фильме, становится человеком.

Надежда Михалкова сняла сериал не про себя, но про своих и для нас. И жизнь, и слезы, и любовь в их мире присутствуют в концентрированном и двойственном виде, когда съемочная площадка и реальность смешались и перепутались. И как только там все с ума не посходили.

Вопрос — ребром

А что же Никита Сергеевич?

Никита Михалков публично о сериале дочери не высказывался. Сама Надежда Михалкова в интервью журналу Esquire рассказала, что показала отцу уже готовый сериал — потому что все хотела сделать сама. По ее словам, отец спросил: «Почему ты не прислала мне сценарий? Я бы тебе какие-то недочеты отметил… Ты бы этих проблем избежала».

Надежда призналась, что в их семье не принято сильно хвалить друг друга, но тот факт, что отец не сказал: «Ты что, совсем с ума сошла?» — для нее много значит.

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