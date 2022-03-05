Никиту Михалкова заочно арестовали на Украине

Знаменитый режиссер в последнее время не выходит на связь со своими поклонниками.

Режиссер Никита Михалков заочно арестован на Украине. Об этом заявила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова. Он обвиняется в «посягательстве на территориальную целостность Украины», сообщает ТАСС.

«Официально сообщаю, что украинский независимый, суверенный, справедливый суд разрешил украинским прокурорам задержать вас с целью доставки в суд Украины для избрания меры подозреваемому. Мы запустили официальную процедуру объявления вас в международный розыск». Ирина Венедиктова

Напомним, что Никита Михалков в последнее время не появляется на публике. Он пропустил несколько знаковых мероприятий с участием своих детей.

По неподтвержденным данным, у 76-летнего Никиты Михалкова есть серьезные проблемы со здоровьем. Он никак не может до конца вылечить больную ногу.

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