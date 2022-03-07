«Читайте, а не просто смотрите»: представитель Пугачевой дал ответ о местонахождении Примадонны

Звезда отечественной эстрады уже почти две недели не выходит на связь с фанатами.

Представитель певицы Аллы Пугачевой в комментариях под одним из постов на страничке в Instagram «АллаМания» дал точный ответ, где в данный момент находится примадонна отечественной эстрады.

«Алла и Максим уехали?» — спросил один из пользователей.

«Я же написал. Дома! Вы читайте, а не просто смотрите». Представитель Аллы Пугачевой

Правда, поклонник все равно выразил некоторые сомнения: «Но она же не вышла как в прошлый раз. Вы же ее не видели», — резонно заметил он.

Напомним, что Алла Пугачева впервые за 18 лет не пообщалась лично с фанатами в честь Праздника желтых цветов, которым она «открывает весну». При этом к поклонникам у замка в деревне Грязь вышел ее представитель, который подарил от Примадонны фанатам красивые подарки на общую сумму в 225 тысяч рублей.

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