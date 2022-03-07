Новости шоу-бизнеса: в какой стране могла скрыться Пугачева, за что Гузеева и Сябитова вымаливают прощение, как Ярушин высказался о покинувших Россию звездах

Все самые читаемые новости Teleprogramma.pro о звездах, которые вы могли пропустить 6 марта.

На фоне спецоперации на Украине, которую проводит Россия с целью демилитаризации, звезды стали высказываться, а также совершать поступки, которые не очень приходятся по душе поклонникам.

Так, многие селебрити предпочли покинуть страну. И 6 марта стало известно, что легендарная артистка Алла Пугачева тоже поспешила скрыться за границей. Подробнее об этом, а также многих других не менее громких новостях за 6 марта, — в нашем материале.

Стас Ярушин обрушился с гневом на уезжающих из страны звезд

Как мы уже отметили, множество российских звезд приняли решение на время спецоперации покинуть Родину. Это Ксения Собчак, Константин Богомолов, Александр Васильев, Эммануил Виторган, Анфиса Чехова и другие.

Актер сериала «Универ» Стас Ярушин не стал молчать на этот счет и высказался о тех, кто за последние дни уехал из страны.

«Лично я буду против ваших возвращений и переобуваний! Я против того, что вы будете в моей стране опять что-то делать, а при любой конфликтной ситуации, не на нашем с вами уровне, будете обсирать наш русский народ», — гневно написал актер.

В какой стране могла скрыться Алла Пугачева

О том, что примадонна российской эстрады покинула страну, стало известно на днях. Пугачеву вместе с близнецами Гарри и Лизой Галкиными видели во «Внуково-3», откуда вылетают частные самолеты. Куда именно направилась женщина, которая поет, выяснили быстро – скорее всего, она улетела в Израиль.

Юлия Михалкова решила не уезжать из страны

На фоне массового звездного исхода из России актриса Юлия Михалкова решила не покидать Родину. Звезда поразмышляла на эту тему у себя в микроблоге.

«Вы никогда, ни-ког-да не станете там своими. Вы всегда будете чужими – людьми второго сорта, которых в любой момент могут затравить и выставить на мороз без выходного пособия», — сказала Михалкова.

Максима Галкина назвали предателем

Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин в Прощенное воскресенье разместил тематический пост. Но в комментариях поклонники затравили артиста и назвали предателем. Ему припомнили, что он не поддержал страну в начале спецоперации.

«Нет больше Максима», «Не любим. Мы любим Россию, а не их предателей», «Он не понимает, что Украина восемь лет бомбит и убивает Донбасс, который не захотел украинизироваться. И он боится, что теперь он будет отключен от SWIFT», — отметили пользователи.

Кстати, пока неизвестно, улетел ли Галкин с женой и детьми на землю обетованную, или же остался в стране.

Гузеева и Сябитова вымаливают прощение

В Прощеное воскресенье 6 марта многие российские звезды обратились к своим поклонникам с покаянными словами. Телесвахи Роза Сябитова и Лариса Гузеева тоже взмолились о прощении в своих микроблогах.

«Я обижала. Меня обижали. Такая жизнь. Есть несколько случаев, за которые мне особенно стыдно: в каком-то безумном ажиотаже, какой-то идиотской экзальтации, я могла наотмашь. Я все помню. Мне очень стыдно. Это со мной навсегда. Сегодня я прошу простить меня всех, кого вольно или невольно обидела. Простите», — написала Лариса Гузеева.

Ее коллега Роза Сябитова тоже написала проникновенные слова своим подписчикам.

Алла Пугачева вышла на связь с поклонниками и весну разрешила

Тем не менее, отъезд Пугачевой из России не повлиял на ее планы отмечать начало весны, или Праздник желтых цветов, который учредила много лет назад сама Алла Борисовна.

Только по понятным причинам выйти к стенам своего роскошного замка в Грязи к толпе поклонников в первое воскресенье весны Пугачева не могла. И посему оставила записочку, которую зачитали от ее имени публике.

«Даю доверенность на разрешение весны! Спасибо вам, мои дорогие поклонники!», — гласит обращение.

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