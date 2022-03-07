Фанаты в восторге: что именно подарила Пугачева поклонникам, потратив почти четверть миллиона рублей

Что получили в подарок от имени Примадонны люди, пришедшие к стенам замка в Грязи в первое воскресенье весны.

В первое воскресенье весны Алла Пугачева по традиции не вышла к поклонникам, собравшимся у стен ее замка. Примадонна, скорее всего, покинула страну на фоне спецоперации по защите Донбасса, которую Россия проводит на Украине.

Зато женщина, которая поет, заочно обратилась к собравшимся, передав им привет и разрешив весну, как она обычно делала все предыдущие годы. От ее лица управляющие замком в Грязи вышли к людям и зачитали поздравление, а также вручили каждому фанату подарок.

Поклонники, которые ведут в Instagram фан-группу Аллы Пугачевой, похвастались, что именно им подарила Алла Пугачева. Оказалось, что это желтые одуванчики в колбе, оформленные в виде весенней полянки. На такие подарки Примадонна потратила 225 тысяч рублей.

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