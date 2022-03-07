Пугачева потратила 225 тысяч рублей на подарки для своих фанатов в честь Праздника желтых цветов

Примадонна приготовила «сюрпризы от Аллы» для своих верных фанатов.

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева потратила 225 тысяч рублей на своих фанатов в честь Праздника желтых цветов, который она не забывает отпраздновать.

Каждый год жена телеведущего Максима Галкина дарит подарки поклонникам. Так называемые «сюрпризы от Аллы». Этот год исключением не стал. Правда, что были за подарки точно — неизвестно.

На дне коробки, в которой вынесли «сюрпризы от Аллы», завалялся листочек накладной на 225 тысяч рублей, потраченных Аллой Пугачевой, чтобы порадовать своих поклонников. Также Примадонна через своего представителя «дала доверенность на разрешение весны», сообщает МК.ru.

Напомним, что Алла Пугачева впервые за 18 лет не пообщалась со своими фанатами в честь Праздника желтых цветов. Ранее она, как минимум, выходила на башенку замка и махала поклонникам.

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