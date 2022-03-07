«Снять квартиру мне просто не на что»: Божена Рынска уезжает жить в Израиль

Журналистка и светская обозревательница Божена Рынска в Instagram заявила, что она с дочкой, годовалой Женей, уезжает жить в Израиль. При этом у ребенка нет местного паспорта и Шенгенской визы.
По словам Божены Рынски, у нее нет никаких накоплений. Стабильный доход накрылся из-за обострения отношений между Россией и Украиной.
«Снять квартиру в Израиле мне просто не на что. На еду бы дай бог хватило. В связи с этим вопрос. Нет ли у кого-то пустующей квартиры в Израиле? Хотя бы на три месяца, пока я решу вопрос с Жениным паспортом и визами. У нас есть дружеская квартира в Англии, просто нужно дожить до нее».
Напомним, что дочь Женю Божене Рынске родила суррогатная мать. Отцом девочки является покойный журналист и политолог Игорь Малашенко.
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