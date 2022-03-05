«Заявление на меня в полицию»: Бажена Рынска поделилась подробностями конфликта с Никой Белоцерковской

Вдова медиаменеджера Игоря Малашенко – Бажена Рынска – призналась, что бизнесвумен Ника Белоцерковская вновь обратилась в полицию с желанием написать заявление о правонарушении журналистки.

Белоцерковская хочет, чтобы свидетельство о рождении дочери Малашенко признали недействительным. Писательница не верит в то, что дочь Божены является наследницей медиаменджера.

«Вчера она написала очередное заявление на меня в полицию Москвы. Опять жалкие попытки лишить Женю свидетельства о рождении. Она врала вам, когда писала, что наше свидетельство аннулировано. У них ничего не вышло. Но не желая мириться с собственным невсемогуществом, Белоцерковская сделала еще один заход — теперь уже на Москву, хотя и не по месту моей прописки, видимо, стучали туда, где есть связи», – отметила Рынска в беседе с WomanHit.ru.

Напомним, ранее Божена Рынска рассказала о подарке Игоря Малашенко. Вдова бизнесмена поделилась стоимостью квартиры, которую ей оставил возлюбленный.

Знаменитость отметила, что недвижимость располагается не в центре столицы, поэтому стоит не так дорого.

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