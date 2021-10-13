Божена Рынска назвала Ксению Собчак «злой ведьмой»

Светская львица при этом отметила, что Собчак все равно зовут на мероприятия.

Светская львица Божена Рынска в интервью Надежде Стрелец нелицеприятно отозвалась о Ксении Собчак. По ее словам, телеведущая стебет и задевает всех без разбора, и при этом ее не перестают везде приглашать.

«Она обладает таким медийным весом, что многие понимают: не пригласить злую ведьму – себе дороже. И она такая одна», — отметила она.

Напомним, Ксения Собчак сейчас во всю бегает по правоохранительным органам. Вечером 9 октября телеведущая, находясь в Сочи, попала в смертельное ДТП. В страшной аварии погибла 35-летняя блогер Екатерина Тарасова. Момент жесткого лобового столкновения двух машин был заснят видеокамерами.

По уголовному делу журналистка проходит в качестве свидетеля, так как она не находилась за рулем. По крайней мере, так утверждает. Телеведущую уже допросили следователи.

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