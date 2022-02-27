«Кровь – не водица»: Божена Рынска показала подросшую дочь, которая стала «оевреиваться»

Светская львица Божена Рынска показала подросшую дочь Женю за обедом. Малышка еще больше стала походить на свою маму, у которой есть еврейские корни.

«Дитя мое совершенно оевреивается. Кровь не водица. Полюбуйтесь на эту кудряшку. Вчера мы с ней в свет выезжали — играть с детьми на Николину гору», — написала журналистка под снимком.

«Очень красивая девочка», «Красотуля», «Чудо и радость», «На маму очень похожа», — написали фолловеры.

Напомним, дочь Божены Рынски появилась на свет при помощи суррогатного материнства уже после смерти ее отца, мужа светской львицы политолога Игоря Малашенко. Он покончил собой в Испании в 2019 году.

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