Весну разрешила! Пугачева вышла на связь с народом через управляющую имением в Грязи

Верные поклонники Аллы Пугачева буквально атаковали Instagram певицы и ее мужа шоумена Максима Галкина. И все на фоне слухов о том, что Примадонна с семьей отбыла в Израиль. Журналисты дозвонились даже до близкой подруги певицы Алины Редель. Однако та лаконично подметила, что у нее нет полномочий сообщать всем и каждому о том, что делает и куда ездит Примадонна.

Среди почитателей Аллы Борисовны нашли и те, кто отправился к ее замку в подмосковной деревне Грязь в надежде хотя бы издалека увидеть в окошке Примадонну. Ведь первое воскресенье весны для певицы особенный день. Она с молодости отмечает праздник желтых цветов. В прошлом году фанаты с шариками и плакатами голосили у особняка артистки. А та вышла на башенку, чтобы помахать ручкой своим поклонникам и поблагодарить их за теплые слова и пожелания.

И в этом году фанаты привезли для артистки корзину желтых цветов, все дары им пришлось оставить охраннику. А через некоторое время мужчина вышел к народу с двумя большими коробками ответных презентов, которые оставила для поклонников Алла Борисовна. В свою очередь, управляющая имением Примадонны зачитала публике строки, написанные хозяйкой. «Алла Борисовна просила передать здоровья и благополучия всем». Не обошлось и без традиционной фразы Примадонны: «Даю доверенность на разрешение весны! Спасибо вам, мои дорогие поклонники!». Сама Пугачева к фанатам не вышла, пишет «МК».

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