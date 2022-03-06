«Пока у Гарри и Лизы каникулы в школе?»: почему Алла Пугачева с молодым мужем могли «сбежать» из России

В окружении Примадонны на эту тему никто не распространяется.

В прессе все чаще пишут о том, что Алла Пугачева вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой давно уехала из России. Как пишет Telegram-канал Super.ru, певицу с семьей на днях видели во Внуково-3, откуда вылетают частные борты. Поговаривают, что Алла Борисовна улетела с детьми в Израиль. Хотя до этого ходили слухи, что певица могла отправиться в Латвию. Обычно на Рижском взморье Примадонна проводила летние каникулы. Правда, никакой точной информации на этот счет пока не поступало.

Тем временем, в окружении Алла Пугачевой все по-прежнему отмалчиваются. К примеру, близкая подруга Примадонны Алина Редель в беседе с журналистами подметила, что она не «уполномочена» докладывать, куда летает певица. Это ее лично дело. Ну а многие поклонники шоумена Максима Галкина посчитали, что Алла Борисовна просто решила порадовать детей семейным отпуском. Примадонна итак все лето из-за пандемии просидела в подмосковном замке в деревне Грязь.

«Пока у Гари и Лизы каникулы школе?», «Ну а что теряться? Устроили себе отдых на 8 Марта», «Ау, все просто — каникулы у мелких?», «Так вроде только первоклассники на каникулах, остальные в школах сидят!!», «Ну в элитной гимназии поди все иначе, каникулы чуть ли не каждый месяц», — пишут фолловеры.

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